Stefania Orlando, salta fuori un nome noto dietro la fine del suo matrimonio con Andrea Roncato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo tanti anni e soprattutto due nuove vite sentimentali, si è tornati a parlare della fine del matrimonio di Andrea Roncato e Stefania Orlando. I due si erano conosciuti intorno al '93, ma hanno aspettato quattro anni prima di convolare a nozze. Che sono durate appena un paio d'anni, poi la rottura. Ma recentemente, mentre lei era e è ancora al GF Vip, lui è tornato a rivangare il passato. Lo ha fatto nei salotti televisivi di Barbara D'Urso e anche sui social. L'attore, ricostruisce Novella 2000, sostiene che l'ex moglie lo abbia tradito. Nessun nome, ma è proprio la rivista diretta da Roberto Alessi a svelare chi potrebbe esserci stato dietro la fine della loro relazione. Sui giornali inizialmente Roncato aveva ...

