"Stato di necessità". Il giudice senza vergogna: processa Salvini, obbliga il ristorante ad aprire e umilia gli italiani (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nunzio Sarpietro, il giudice catanese che si occupa del caso Gregoretti, è Stato beccato da Filippo Roma delle Iene in un rinomato ristorante romano mentre pranzava con la figlia e il genero. Nulla di male, se non fosse che ciò è avvenuto il 28 gennaio scorso, quando il Lazio era ancora zona arancione e quindi i ristoranti per legge erano chiusi al pubblico. Ma per il gup è stata fatta un'eccezione, che lui ha provato a giustificare in maniera piuttosto ridicola: “Si può dire che mi trovassi in uno Stato di necessità…”. “Avrei dovuto cercare un trancio di pizza in piazza Colonna, ammesso che i bar fossero aperti”, ha aggiunto per poi spiegare che “l'albergo dove alloggiavamo io, la mia assistente e il carabiniere di scorta ci aveva praticamente cacciati fuori per la santificazione Covid. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nunzio Sarpietro, ilcatanese che si occupa del caso Gregoretti, èbeccato da Filippo Roma delle Iene in un rinomatoromano mentre pranzava con la figlia e il genero. Nulla di male, se non fosse che ciò è avvenuto il 28 gennaio scorso, quando il Lazio era ancora zona arancione e quindi i ristoranti per legge erano chiusi al pubblico. Ma per il gup è stata fatta un'eccezione, che lui ha provato a giustificare in maniera piuttosto ridicola: “Si può dire che mi trovassi in unodi…”. “Avrei dovuto cercare un trancio di pizza in piazza Colonna, ammesso che i bar fossero aperti”, ha aggiunto per poi spiegare che “l'albergo dove alloggiavamo io, la mia assistente e il carabiniere di scorta ci aveva praticamente cacciati fuori per la santificazione Covid. ...

