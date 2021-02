Star: il sesto brand di Disney + pensato per un pubblico più maturo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È stato presentato Star, il nuovo brand che va ad arricchire il catalogo di Disney+ con una valanga di nuovi contenuti rivolti all'intrattenimento generale, che amplia l'offerta della piattaforma streaming. Tutto è rapido, frenetico e in costante evoluzione nel mondo di oggi. Non stupisce quindi che Disney+, a meno di un anno dal suo debutto italiano, cresca e, perdonateci il gioco di parole, diventi adulto: perché Star, in nuovo brand dedicato all'intrattenimento generale, va ad ampliare il raggio d'azione e il potenziale target della piattaforma streaming, andando ad aggiungere una nuova fetta importante e ricca di contenuti, sia in ambito film che serie tv, capace di soddisfare anche i gusti di un pubblico più maturo. Insieme ai già presenti ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È stato presentato, il nuovoche va ad arricchire il catalogo di+ con una valanga di nuovi contenuti rivolti all'intrattenimento generale, che amplia l'offerta della piattaforma streaming. Tutto è rapido, frenetico e in costante evoluzione nel mondo di oggi. Non stupisce quindi che+, a meno di un anno dal suo debutto italiano, cresca e, perdonateci il gioco di parole, diventi adulto: perché, in nuovodedicato all'intrattenimento generale, va ad ampliare il raggio d'azione e il potenziale target della piattaforma streaming, andando ad aggiungere una nuova fetta importante e ricca di contenuti, sia in ambito film che serie tv, capace di soddisfare anche i gusti di unpiù. Insieme ai già presenti ...

