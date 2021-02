Stankovic: “Il Milan è una squadra forte, non li temiamo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Domani, 18 febbraio alle ore 18:55 si giocherà la sfida Stella-Rossa-Milan. Stankovic ha guardato con attenzione i rossoneri nella sfida con lo Spezia cercando di carpire i punti deboli della squadra rossonera. Stankovic, probabilmente in questo match dovrà fare a meno di alcuni titolari: Falcinelli e Erakovic. Prepartita Stella Rossa-Milan Stankovic, come sta la Stella Rossa? “Abbiamo preso quattro titolari. Quello che conta sono i risultati, finora le cose stanno andando bene. Ho tanti bravi giocatori, ma anche tanti bravi uomini. Dobbiamo cercare di dare sempre il massimo”. Conferenza Dejan Stankovic, allenatore Stella Rossa “E’ una partita fenomenale per tutti noi. Giocheremo senza paura e con grande coraggio. Finora abbiamo fatto bene. Mi aspetto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Domani, 18 febbraio alle ore 18:55 si giocherà la sfida Stella-Rossa-ha guardato con attenzione i rossoneri nella sfida con lo Spezia cercando di carpire i punti deboli dellarossonera., probabilmente in questo match dovrà fare a meno di alcuni titolari: Falcinelli e Erakovic. Prepartita Stella Rossa-, come sta la Stella Rossa? “Abbiamo preso quattro titolari. Quello che conta sono i risultati, finora le cose stanno andando bene. Ho tanti bravi giocatori, ma anche tanti bravi uomini. Dobbiamo cercare di dare sempre il massimo”. Conferenza Dejan, allenatore Stella Rossa “E’ una partita fenomenale per tutti noi. Giocheremo senza paura e con grande coraggio. Finora abbiamo fatto bene. Mi aspetto ...

MoliPietro : Stankovic: “Il Milan è una squadra forte, non li temiamo” - elOrcorn : RT @mikysannii: Stankovic che da indicazioni ai suoi giocatori su come contenere il milan in vista del derby di domenica @masolinismo @fart… - Fra_Conti5 : @lellacmilan Non mi sembra Stankovic abbia parlato di infortuni, ha solo detto che si augura che il Milan arrivi st… - milansette : Verso Stella Rossa-Milan, la probabile formazione di Stankovic - StayBombes : RT @NonConoscoVG: Tifosi del Milan Twitter: 'Pioli domani deve mettere la Primavera in campo e non fare la cazzata di mettere i titolari' S… -