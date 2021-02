Stankovic cuore nerazzurro: “Spero che la mia Stella Rossa consegni all’Inter un Milan stanco…” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dejan Stankovic fa il tifo per la sua Stella Rossa ma anche per la sua ex squadra: l'Inter. Il tecnico del club serbo che domani sfiderà il Milan in Europa League ha parlato, come riporta La Gazzetta dello Sport, in vista della gara dando uno sguardo anche al derby di Milano di campionato di domenica prossima.Stankovic cuore nerazzurrocaption id="attachment 957939" align="alignnone" width="480" Stankovic (getty images)/captionParte subito dal Milan e dalle qualità dei singoli rossoneri: "Cosa bisogna temere dei rossoneri? Il loro modo diretto di giocare e certe individualità: penso a Leao, Rebic, Castillejo, Zlatan, Calhanoglu, Kessié che è una macchina da guerra, ma soprattutto a Theo, decisivo quanto per noi Maicon ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dejanfa il tifo per la suama anche per la sua ex squadra: l'Inter. Il tecnico del club serbo che domani sfiderà ilin Europa League ha parlato, come riporta La Gazzetta dello Sport, in vista della gara dando uno sguardo anche al derby dio di campionato di domenica prossima.caption id="attachment 957939" align="alignnone" width="480"(getty images)/captionParte subito dale dalle qualità dei singoli rossoneri: "Cosa bisogna temere dei rossoneri? Il loro modo diretto di giocare e certe individualità: penso a Leao, Rebic, Castillejo, Zlatan, Calhanoglu, Kessié che è una macchina da guerra, ma soprattutto a Theo, decisivo quanto per noi Maicon ...

