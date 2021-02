Stadia | Jade Raymond al veleno contro Google? Un tweet conferma indirettamente gli ultimi report

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 1° febbraio, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della chiusura dei team interni di sviluppo per: qualcosa che, a quanto pare, ha colto di sorpresa gli stessi sviluppatori, che erano stati lodati e incoraggiati solo pochi giorni prima, come riportato in un articolo di Kotaku. Tutta la vicenda è spinosa fin dal primo momento che abbiamo cominciato a coprirla, e le indiscrezioni di Kotaku la rendono ancora più surreale: com'è possibile che, tramite Phil Harrison, abbia fatto i complimenti ae al suo team senza sapere quello che sarebbe successo di lì a pochi giorni? Eppure, è la stessa, ora, a condividere l'articolo di Kotaku su Twitter. L'ha fatto con una condivisione molto semplice, replicandone il titolo: "I vertici dihanno ...

L'azienda ha precisato che la maggior parte delle risorse impegnate nel team disarà riassegnata a nuovi ruoli. Tuttavia,Raymond , veterana dell'industria (ex Ubisoft ed Ea) che ha ...... uno a Montreal e uno a Los Angeles, oltre 150 sviluppatori andranno a casa tra cuiRaymond: "Sono fiera del team che abbiamo costruito qui inGames and Entertainment - ha scritto su ...Jade Raymond, (ex) capo dello sviluppo games in Google Stadia, condivide sui social l'articolo di Kotaku in merito alla chiusura degli Studi interni: una conferma alle indiscrezioni?Jade Raymond, a capo di Stadia Games, ha condiviso un articolo contro Google Stadia: la possiamo considerare una conferma?. Come oramai tutti sapranno, Google ha deciso di chiudere i team interni di ...