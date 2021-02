Sta per arrivare il Tour di Pokémon GO di Kanto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In arrivo il 20 febbraio il Tour di Pokémon GO di Kanto: tutte le info sul mega evento, si dovrà acquistare un biglietto nel negozio dell’app Conto alla rovescia per il Tour di Pokémon GO di Kanto, il megaevento previsto per il 20 febbraio che celebra la regione dove sono ambientati primi giochi dei Pokémon. Per partecipare ai festeggiamenti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In arrivo il 20 febbraio ildiGO di: tutte le info sul mega evento, si dovrà acquistare un biglietto nel negozio dell’app Conto alla rovescia per ildiGO di, il megaevento previsto per il 20 febbraio che celebra la regione dove sono ambientati primi giochi dei. Per partecipare ai festeggiamenti… L'articolo Corriere Nazionale.

AntoVitiello : #Rebic ha svolto tutto allenamento in gruppo, è disponibile per la gara di #EuropaLeague. #Calabria tutto con la sq… - Radio1Rai : Metà degli #StatiUniti in allerta meteo per il gelo che sta portando tempeste invernali sulle zone del Sud normalme… - MSF_ITALIA : L’Amazzonia brasiliana sta affrontando una seconda ondata catastrofica . In un mese i morti per #Covid19 sono quint… - Elizabe64603880 : RT @aleointears: T:'Tutte volte che vi allontanate è perché Dayane non ha più controllo su di te' Rosalinda: ' Ma guarda un po' ...' SE VI… - MDureghello : @FraLuna1109 Davvero pazzesco Francesca e drammatico, tutto ciò che è venuto dopo e sta continuando dopo un anno ????… -