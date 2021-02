Sporting Braga-Roma (18 febbraio ore 18:55): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Paulo Fonseca, prima di approdare allo Shakhtar Donetsk, visse nel 2015-16 un’esperienza nel campionato di casa allenando il Braga che oggi ritrova sulla propria strada ai sedicesimi di finale di Europa League. Per la Roma buone possibilità di qualificazione a patto di non sottovalutare la gara di andata contro una squadra che tende ad avere InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Paulo Fonseca, prima di approdare allo Shakhtar Donetsk, visse nel 2015-16 un’esperienza nel campionato di casa allenando ilche oggi ritrova sulla propria strada ai sedicesimi di finale di Europa League. Per labuone possibilità di qualificazione a patto di non sottovalutare la gara di andata contro una squadra che tende ad avere InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Sporting Braga Carvalhal vota Fonseca: 'Con le sue idee farà bene' Carlos Carvalhal è l'allenatore dello Sporting Braga , che domani affronterà la Roma. Ecco uno stralcio della sua intervista a La Gazzetta dello Sport .

Cuore Fonseca: gol, cavalli e successi. Dalla felicità di Braga all'ambizione di Roma A sfidare il Braga probabilmente Fonseca si emozionerà. Nel 2016 con il suo Sporting vinse a sorpresa la Coppa del Portogallo, il suo secondo trofeo da allenatore, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport ...

14 cose da sapere sullo Sporting Braga Il Romanista Fonseca: “Non mi sono mai sentito a rischio. Con il Braga sarà estremamente difficile” Intervistato da O’ Jogo Fonseca parla del Braga e del futuro legato alla panchina della Roma ... Il campionato portoghese? “La leadership dello Sporting non arriva per caso, Amorim sta facendo sia un ...

Braga-Roma: probabili formazioni e dove vederla Braga e Roma si sfideranno giovedi 18 febbraio alle 18:55 allo Estadio Municipal di Braga per l'andata dei sedicesimi di finale della Uefa Europa League.

