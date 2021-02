Spike Lee: "Vorrei lavorare con Marvel. I fumetti DC? Banali" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Spike Lee si dichiara un fan Marvel e ammette che non gli dispiacerebbe dirigere un cinecomic, il regista ricorda inoltre la star dell'MCU Chadwick Boseman, che ha diretto in Da 5 Bloods. Spike Lee non disdegnerebbe dirigere un cinecomic Marvel, mentre invece boccia i fumetti DC che ha sempre ritenuto Banali. Il regista ammette in un intervista con EW per A Celebration of Black Film: "Non ho niente contro Marvel. Sono cresciuto leggendo i fumetti dell'Uomo Ragno. Invece ho sempre trovato i fumetti DC Banali." Spike Lee ammette, dunque, che non avrebbe niente in contrario a mettersi alla regia di un cinecomic Marvel e aggiunge: "Si fa per parlare. Mi è sempre piaciuta ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Lee si dichiara un fane ammette che non gli dispiacerebbe dirigere un cinecomic, il regista ricorda inoltre la star dell'MCU Chadwick Boseman, che ha diretto in Da 5 Bloods.Lee non disdegnerebbe dirigere un cinecomic, mentre invece boccia iDC che ha sempre ritenuto. Il regista ammette in un intervista con EW per A Celebration of Black Film: "Non ho niente contro. Sono cresciuto leggendo idell'Uomo Ragno. Invece ho sempre trovato iDC."Lee ammette, dunque, che non avrebbe niente in contrario a mettersi alla regia di un cinecomice aggiunge: "Si fa per parlare. Mi è sempre piaciuta ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Marvel o DC? Spike Lee dirigerebbe un film per uno dei due Universi. E trova l’altro “banale”… - BestMovieItalia : Marvel o DC? Spike Lee dirigerebbe un film per uno dei due Universi. E trova l’altro “banale” -… - NerdPool_IT : Spike Lee non ha ancora abbandonato l'idea di dirigere un film per i Marvel Studios nei prossimi anni. - TV7Benevento : **Cinema: Spike Lee, 'prossimo film Marvel? Lo prenderei in considerazione'**... - Alidiste : RT @CostanzaRdO: Oggi, in 2 pagg. @La_Lettura, mia intervista esclusiva a James McBride, vincitore del National Book Award con #TheGoodLord… -