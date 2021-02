Spid, Cie e Cns: ecco come si accede alla PA da marzo, il comunicato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A partire dal 1° marzo l’accesso ai siti della Pubblica Amministrazione si potrà effettuare solo con queste tre chiavi: Spid, Carta d’Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi. come previsto dal DL n. 76/2020, noto come Decreto Semplificazione, a partire dal 1° marzo 2021 non si potranno più ottenere le credenziali di Fisconline, mentre quelle già in utilizzo, nei prossimi mesi, saranno gradualmente dismesse. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate in un suo comunicato stampa diffuso martedì 16 febbraio. come accedere ai servizi delle Entrate dal 1° marzo Per accedere ai siti della PA bisognerà pertanto dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autocertificazione previste le sopraccitate ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A partire dal 1°l’accesso ai siti della Pubblica Amministrazione si potrà effettuare solo con queste tre chiavi:, Carta d’Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.previsto dal DL n. 76/2020, notoDecreto Semplificazione, a partire dal 1°2021 non si potranno più ottenere le credenziali di Fisconline, mentre quelle già in utilizzo, nei prossimi mesi, saranno gradualmente dismesse. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate in un suostampa diffuso martedì 16 febbraio.re ai servizi delle Entrate dal 1°Perre ai siti della PA bisognerà pertanto dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autocertificazione previste le sopraccitate ...

