Spezia | Meluso sul futuro di Italiano | «Nel suo contratto c’è una clausola»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mauroha parlato deldell'allenatore VincenzoMauro, direttore sportivo dello, ai microfoni di Lady Radio ha parlato deldi Vincenzoche con le sue qualità è finito nel mirino delle big del nostro campionato; su tutte il Napoli. «Ildiè stato stipulato prima del mio arrivo. C'è questa, chiamiamola rescissoria impropriamente: con un equo indennizzo l'allenatore si può liberare. Scommettere un euro sulla sua permanenza a fine stagione? Io non scommetto mai! Io penso solo ai prossimi due-tre mesi, non vado oltre. Penso solo alla salvezza dello, per noi sarebbe un grandissimo risultato».