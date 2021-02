Spezia, Italiano: «Futuro? Nessuno mi ha cercato. Se ci salviamo…» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vincenzo Italiano è l’uomo del momento in Serie A: il suo Spezia incanta ed ha battuto la capolista Milan. Le sue parole sul suo percorso Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. PRANDELLI – «Sarà davvero troppo emozionante. A lui devo molto, quasi tutto: è stato il primo in assoluto a darmi fiducia e a schierarmi dall’inizio. Con quel Verona, nel ‘98/99, fummo promossi in Serie A e l’anno successivo ci salvammo giocando davvero un bel calcio Sì: assomigliavamo a questo Spezia. Non vedo l’ora di riabbracciarlo». Futuro – «Sinceramente non sono ancora stato contattato da Nessuno. Ma non nego che gli attestatati di stima siano piacevoli e neppure nascondo che questo mestiere lo si fa anche per ambizione. Ma ora io ho in testa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vincenzoè l’uomo del momento in Serie A: il suoincanta ed ha battuto la capolista Milan. Le sue parole sul suo percorso Vincenzo, allenatore dello, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. PRANDELLI – «Sarà davvero troppo emozionante. A lui devo molto, quasi tutto: è stato il primo in assoluto a darmi fiducia e a schierarmi dall’inizio. Con quel Verona, nel ‘98/99, fummo promossi in Serie A e l’anno successivo ci salvammo giocando davvero un bel calcio Sì: assomigliavamo a questo. Non vedo l’ora di riabbracciarlo».– «Sinceramente non sono ancora stato contattato da. Ma non nego che gli attestatati di stima siano piacevoli e neppure nascondo che questo mestiere lo si fa anche per ambizione. Ma ora io ho in testa ...

