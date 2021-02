**Spettacolo: Franceschini, 'oggi pagamenti artisti scritturati, sostegno settore fino a fine crisi'** (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Il Mibact, tramite la Direzione generale spettacolo, ha attivato la procedura di pagamento urgente dei contributi in favore degli artisti scritturati per spettacoli teatrali, musicali, circensi e di danza annullati o cancellati a causa delle misure di contenimento della pandemia. Da ieri sera gli aventi diritto stanno iniziando a ricevere i fondi direttamente sui propri conti correnti. “Un'altro intervento per il mondo dello spettacolo dal vivo che si aggiunge alle tante misure messe in campo sin dai primi giorni della pandemia che per questo settore valgono oltre il miliardo di euro”, ha commentato il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini sottolineando che “continueremo a sostenere i lavoratori e le imprese della cultura sino a quando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Il Mibact, tramite la Direzione generale spettacolo, ha attivato la procedura di pagamento urgente dei contributi in favore degliper spettacoli teatrali, musicali, circensi e di danza annullati o cancellati a causa delle misure di contenimento della pandemia. Da ieri sera gli aventi diritto stanno iniziando a ricevere i fondi direttamente sui propri conti correnti. “Un'altro intervento per il mondo dello spettacolo dal vivo che si aggiunge alle tante misure messe in campo sin dai primi giorni della pandemia che per questovalgono oltre il miliardo di euro”, ha commentato il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dariosottolineando che “continueremo a sostenere i lavoratori e le imprese della cultura sino a quando la ...

AgCultNews : Spettacolo, Franceschini: oggi in arrivo i pagamenti per gli artisti scritturati @_MiBACT @dariofrance - filobrex : Si parla, giustamente, dei 150,000 precari della neve ma dei più di 400,000 precari dello spettacolo non parla ness… - ValeBianco88 : @solounataty I lavoratori dello spettacolo non vedono dallo Stato un euro da agosto ma Franceschini è stato confermato ?? - QuotidianPost : Lavoratori dello spettacolo contro Franceschini: manifestazione nazionale - CatelliRossella : Franceschini spinge per riaperture ma lavoratori protestano - Cinema - ANSA -