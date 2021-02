Special Olympics 2025, Finardi: “Lieti di candidatura di Torino” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Torino candidata italiana per gli Special Olympics World Winter Games del 2025. A presentare la candidatura è stato il Comitato Promotore composto da Governo, Regione Piemonte, Comune di Torino, Coni, Cip, Arpiet e presieduto dal Presidente Special Olympics Italia, Angelo Moratti. “Siamo Lieti di sostenere la candidatura di Torino per ospitare gli Special Olympics World Winter Games del 2025 nella nostra città. Da sempre consideriamo lo sport quale importante strumento di integrazione ed inclusione per tutte le persone a rischio di emarginazione, tra cui gli atleti con disabilità fisiche e mentali. Riteniamo che le attività condotte da ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 17 febbraio 2021)candidata italiana per gliWorld Winter Games del. A presentare laè stato il Comitato Promotore composto da Governo, Regione Piemonte, Comune di, Coni, Cip, Arpiet e presieduto dal PresidenteItalia, Angelo Moratti. “Siamodi sostenere ladiper ospitare gliWorld Winter Games delnella nostra città. Da sempre consideriamo lo sport quale importante strumento di integrazione ed inclusione per tutte le persone a rischio di emarginazione, tra cui gli atleti con disabilità fisiche e mentali. Riteniamo che le attività condotte da ...

