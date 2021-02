Spagna | le sbarre che chiudono Pablo Hasél ci sono più vicine di quanto pensiamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) È una scena grottesca quella rappresentata qualche giorno fa all’università di Lérida, nell’entroterra catalano, dove è intervenuta un’intera squadra di polizia in assetto antisommossa per arrestare non un terrorista pluriomicida ma un rapper:, colpevole di aver attaccato nei suoi testi e sui social media la casa regnante e il sistema monarchico spagnolo, guadagnandosi così – per un cumulo di reati – la pena di nove mesi di reclusione. A molti, compreso chi scrive, il caso disembra particolarmente grave, perché va ad intaccare le sfere della libertà di pensiero e di espressione in nome di un delitto di lesa maestà assurdo ed anacronistico. In terra iberica si è già messa in moto la macchina della solidarietà, con un gran numero di artisti e comuni cittadini che hanno espresso il loro sostegno all’artista catalano. ...