Sottosegretari | scatta il totonomi Sono 36 le poltrone da spartire

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb – Mentre il Senato si appresta a votare la fiducia al governo Draghi, si scatena ilper i, che saranno ripartiti tra i vari partiti della variopinta maggioranza. In tutto36 le deleghe da assegnare. I giallofucsia redivivi – sifederati in un intergruppo in Parlamento – dal canto loro proveranno a riconfermare i nomi del Conte bis. Anche se il segretario del Pd Zingaretti non potrà fare a meno di dare la precedenza alle donne, vista la bagarre scoppiata sull’assenza di ministre dem. Poi ci saranno leper le new entry Lega e Forza Italia. Intanto, la prossima settimana arriverà un decreto che ridefinisce le regole tra i vari ministeri.: le quote per partito in base al consueto manuale Cencelli Per il premier Draghi, ...