 Sotto protezione l' unica testimone del delitto di Faenza 

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - L'dell'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata nella sua casa di Faenza, nel Ravennate, lo scorso 6 febbraio, è stata inserita in un programma di. Si tratta dell'amica della figlia Arianna che, casualmente, era ospite nell'abitazione la notte dele che ora sarà seguita passo-passo da una pattuglia della polizia. La ragazza ha raccontato di aver visto l'ombra del killer, di aver notato un uomo alto, robusto, con le spalle larghe e vestito di scuro in quei pochi e concitati minuti durante i quali Ilenia è stata ammazzata. "Chi sei? Cosa vuoi", queste sarebbero state le parole della vittima, udite dalla, ipoteticamente nell'esatto momento dell'incontro col suo carnefice in camera da letto. Intanto ieri si sono svolti nuovi ...