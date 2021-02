Sostenibilità, Premio Imprese Ambiente: sfida tra 126 Pmi green di 17 Regioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A pochi giorni dall’istituzione del ministero della Transizione Ecologica, 126 Imprese sostenibili concorrono per l’VIII edizione del Premio Imprese Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le aziende green, che dà accesso all’European Business Awards for the Environment (Ebae) della Commissione Europea. Al bando, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del ministero dell’Ambiente, chiuso lo scorso ottobre, hanno risposto Imprese provenienti da 17 Regioni d’Italia, le stesse che venerdì 19 febbraio alle 14.30 si collegheranno alla cerimonia di premiazione in diretta da Venezia per conoscere i nomi dei vincitori di questa edizione. L’evento trasmesso in diretta su YouTube e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A pochi giorni dall’istituzione del ministero della Transizione Ecologica, 126sostenibili concorrono per l’VIII edizione del, il più alto riconoscimento italiano per le aziende, che dà accesso all’European Business Awards for the Environment (Ebae) della Commissione Europea. Al bando, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del ministero dell’, chiuso lo scorso ottobre, hanno rispostoprovenienti da 17d’Italia, le stesse che venerdì 19 febbraio alle 14.30 si collegheranno alla cerimonia di premiazione in diretta da Venezia per conoscere i nomi dei vincitori di questa edizione. L’evento trasmesso in diretta su YouTube e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità Premio John Cabot University & Antica Pesa: Al via la sfida "Hospitality for the Future" Tecnologia e sostenibilità sono le parole chiave del confronto. A ideare l'iniziativa è stato ... Il premio consiste in un albero nominativo nella foresta 'Antica Pesa' by Treedom (una piattaforma che ...

In Finlandia il futuro del tessile è green ... nella categoria Sostenibilità, agli Innovation by Design Awards 2020 di Fast Company. Un modello ... Read More Ambiente Premio Imprese Ambiente, il riconoscimento italiano per le aziende green 17 ...

