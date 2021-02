Sondaggi politici: per gli italiani il “governo dei migliori” non è il meglio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi Mario Draghi chiederà la fiducia in Senato. Quello che è stato prospettato come il “governo dei migliori”, l’esecutivo di alto profilo che deve risolvere le emergenze dell’Italia, secondo i Sondaggi di Nando Pagnoncelli a Dimartedì non è considerato “il meglio” dagli italiani. Ben il 46% degli italiani consultati nella rilevazione si aspettava una squadra di governo migliore. Quali saranno i ministri che non piacciono? Probabile si tratti di qualche politico. Infatti in un’altra scheda sono il 22% risponde che c’è il giusto mix tra tecnici e politici mentre oltre due terzi degli intervistati ritiene che i ministri che provengono dai vari partiti che compongono la maggioranza siano troppi, anche se il 31% pensa che le decisioni importanti ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi Mario Draghi chiederà la fiducia in Senato. Quello che è stato prospettato come il “dei”, l’esecutivo di alto profilo che deve risolvere le emergenze dell’Italia, secondo idi Nando Pagnoncelli a Dimartedì non è considerato “il” dagli. Ben il 46% degliconsultati nella rilevazione si aspettava una squadra dimigliore. Quali saranno i ministri che non piacciono? Probabile si tratti di qualche politico. Infatti in un’altra scheda sono il 22% risponde che c’è il giusto mix tra tecnici ementre oltre due terzi degli intervistati ritiene che i ministri che provengono dai vari partiti che compongono la maggioranza siano troppi, anche se il 31% pensa che le decisioni importanti ...

