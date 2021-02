Sondaggi politici elettorali: guadagnano terreno i partiti più piccoli (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 17 febbraio 2021 Sondaggi politici elettorali OGGI – Dal giuramento di Mario Draghi escono vittoriosi solo i partiti più piccoli, mentre tutti i principali partiti italiani hanno registrato un calo dei consensi. Lo dicono gli ultimi Sondaggi eseguiti da Swg per il Tg di La7 dopo il giuramento del nuovo esecutivo. Crescono i partiti “piccoli”- Forza Italia raggiunge il 6,9% (+0,5), Azione di Carlo Calenda è data al 4,3 (+0,3), mentre +Europa ora è al 2,1% e i Verdi segnano un +0,1. Cresce anche Liberi e uguali, di nuovo a quota 4% (in aumento di 0,3 punti rispetto alla settimana precedente). I grandi partiti perdono consensi – Perde ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021)oggi 17 febbraio 2021OGGI – Dal giuramento di Mario Draghi escono vittoriosi solo ipiù, mentre tutti i principaliitaliani hanno registrato un calo dei consensi. Lo dicono gli ultimieseguiti da Swg per il Tg di La7 dopo il giuramento del nuovo esecutivo. Crescono i”- Forza Italia raggiunge il 6,9% (+0,5), Azione di Carlo Calenda è data al 4,3 (+0,3), mentre +Europa ora è al 2,1% e i Verdi segnano un +0,1. Cresce anche Liberi e uguali, di nuovo a quota 4% (in aumento di 0,3 punti rispetto alla settimana precedente). I grandiperdono consensi – Perde ...

