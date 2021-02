Sky o Dazn, Lega spaccata: dove si vedrà la Serie A in tv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) MILANO - In una Lega letteralmente spaccata in due, Sky ha fatto la sua mossa per ribaltare la gara per i diritti tv. Ieri, infatti, ha inviato una lettera ai club per promettere, in caso di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) MILANO - In unaletteralmentein due, Sky ha fatto la sua mossa per ribaltare la gara per i diritti tv. Ieri, infatti, ha inviato una lettera ai club per promettere, in caso di ...

ZZiliani : La sapete l’ultima? Pare che #Sky sapesse dell’interrogatorio di #Agnelli alla Procura di Perugia da 7 giorni ma ab… - forumJuventus : Il Giornale: 'Guerra di lettere tra i club. E Sky rilancia: subito 500 milioni. Inter e Juve per Dazn, gli altri pe… - Pall_Gonfiato : Diritti Tv Serie A, il rilancio di Sky: braccio di ferro in Lega, offerta Dazn in bilico - salvione : Sky o Dazn, Lega spaccata: dove si vedrà la Serie A in tv - sportli26181512 : Sky o Dazn, Lega spaccata: dove si vedrà la #SerieA in tv: La pay-tv offre 505 milioni subito per battere la concor… -