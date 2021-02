Siviglia, Lopetegui: «Castigo eccessivo. Possiamo battere il Dortmund» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Borussia Dortmund. «Il risultato non è buono, perdere in casa contro il Dortmund non è mai un risultato positivo però resta una partita da giocare e proveremo a sfruttare questa possibilità. Andremo a giocarla con ambizione ed entusiasmo, non abbiamo meritato di perdere però il Borussia ha uno dei giocatori migliori del mondo, che ha fatto la differenza e ci ha inflitto un Castigo eccessivo. Nel secondo tempo la squadra ha reagito, abbiamo avuto la possibilità per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Julen, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Borussia: le sue dichiarazioni Julen, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Borussia. «Il risultato non è buono, perdere in casa contro ilnon è mai un risultato positivo però resta una partita da giocare e proveremo a sfruttare questa possibilità. Andremo a giocarla con ambizione ed entusiasmo, non abbiamo meritato di perdere però il Borussia ha uno dei giocatori migliori del mondo, che ha fatto la differenza e ci ha inflitto un. Nel secondo tempo la squadra ha reagito, abbiamo avuto la possibilità per ...

