Siviglia-Borussia Dortmund: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Siviglia–Borussia Dortmund è la sfida tra due club che negli ultimi anni hanno sorpreso e vinto in Europa e che oggi si giocano l’accesso ai quarti di finale di Champions League. La giovane coppia d’attacco Sancho–Haaland proverà a colpire un Siviglia in forma e con un Papu Gomez in più. Le due squadre si affronteranno mercoledì sera allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán alle ore 21:00. Ecco le ultime novità sulle scelte di formazione dei due allenatori e dove vedere la partita in tv e in streaming. probabili formazioni Il Siviglia dovrà rinunciare sia ad Acuna che a Ocampos e quindi si affiderà in attacco all’estro di Gomez e Suso a supporto di En-Nesyri. A centrocampo Jordan e Rakitic affiancheranno Fernando, mentre in difesa Navas ed Escudero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è la sfida tra due club che negli ultimi anni hanno sorpreso e vinto in Europa e che oggi si giocano l’accesso ai quarti di finale di Champions League. La giovane coppia d’attacco Sancho–Haaland proverà a colpire unin forma e con un Papu Gomez in più. Le due squadre si affronteranno mercoledì sera allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán alle ore 21:00. Ecco le ultime novità sulle scelte di formazione dei due allenatori evedere la partita in tv e in streaming.Ildovrà rinunciare sia ad Acuna che a Ocampos e quindi si affiderà in attacco all’estro di Gomez e Suso a supporto di En-Nesyri. A centrocampo Jordan e Rakitic affiancheranno Fernando, mentre in difesa Navas ed Escudero ...

