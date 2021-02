Siviglia-Borussia Dortmund | notte da Papu Gomez in Champions

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilricomincia l’avventura inLeague con una maglia diversa da quella nerazzurra dove con le sue giocate aveva trascinato l’Atalanta lo scorso anno alle soglie della finale di Lisbona. Per il nuovo calciatore delstasera sarà unamagica con la maglia del club andaluso che dovrà già mettere una ipoteca al passaggio del turno in questa gara di andata degli ottavi di finale allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Ilche viene da 9 vittorie di fila tra Liga e Copa del Rey, con un solo gol incassato, è favorito contro unnobile decaduta. I gialloneri nelle ultime 6 di Bundesliga hanno vinto solo una volta e rimediato 5 punti su 18, precipitando a -16 dal Bayern, in sesta posizione. Sulla panchina del ...

