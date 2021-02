Siviglia-Borussia Dortmund, le probabili formazioni e dove vedere il match (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Siviglia-Borussia Dortmund si sfidano nell’andata degli ottavi di finale della Champions League. Le probabili formazioni e dove vedere il match Questa sera, oltre al match della Juventus, si sfidano nell’andata degli ottavi di finale della Champions League Siviglia-Borussia Dortmund. I tedeschi hanno superato il girone da primi davanti alla Lazio, mentre gli spagnoli sono arrivati secondi alle spalle del Chelsea. Nei rispettivi campionati, il Siviglia si trova al 4° posto dietro al Barcellona, mentre in Bundesliga il Dortmund è 6°, lontanissimo dalla capolista Bayern Monaco. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 febbraio 2021)si sfidano nell’andata degli ottavi di finale della Champions League. LeilQuesta sera, oltre aldella Juventus, si sfidano nell’andata degli ottavi di finale della Champions League. I tedeschi hanno superato il girone da primi davanti alla Lazio, mentre gli spagnoli sono arrivati secondi alle spalle del Chelsea. Nei rispettivi campionati, ilsi trova al 4° posto dietro al Barcellona, mentre in Bundesliga ilè 6°, lontanissimo dalla capolista Bayern Monaco. Il fischio d’inizio delè previsto per le ore ...

