Siviglia-Borussia Dortmund | gol di De Jong | gli spagnoli accorciano le distanze VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Continua a regalare emozioni la sfida, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. I padroni di casa, in svantaggio 1-3, hanno infatti accorciato legrazie a Luuk De. Tocco vincente dell’olandese sul calcio di punizione battuto da Oscar. Finale tutto da vivere allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan. In alto ildel gol. SportFace.