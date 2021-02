Siviglia-Borussia Dortmund | De Jong | “Importante aver segnato il secondo gol Al ritorno tutto può succedere”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Nel primo tempo non siamo stati noi stessi e, a questi livelli, sai che se commetti errori l’avversario può punirti. Nella ripresa, invece, abbiamo fatto meglio giocando con un buon ritmo e facendo tanti cross.ilgol alla fine èper la gara di”. Così Luuk De, attaccante del, analizza la sconfitta contro il. “La nostra mentalità è sempre molto buona, ma giocando un primo tempo del genere diventa difficile. Sono comunque orgoglioso della prova della squadra; abbiamo perso per un gol, ma nella gara dipuò”, ha concluso l’attaccante. SportFace.

IlDortmund ipoteca il passaggio ai quarti, il 3 - 2 didovrebbe garantirgli la qualificazione. Primo tempo a prevalenza sivigliana, come possesso palla, ma ilrimonta da 1 - 0 ...Uno scatenato Haaland trascina ilDortmund alla vittoria in rimonta per 3 - 2 in casa del. E dire che per gli spagnoli le cose si erano messe subito bene con il gol dell'ex ...Siviglia-Borussia Dortmund, Haaland: "Avevamo un buon piano. L'allenatore è stato bravo e ho parlato molto con lui. Ha detto che oggi sarebbe stata la mia partita" ...“Il nostro primo tempo è stato molto bello. Togliendo il primo gol subito, è andato esattamente come l’avevamo immaginato. Siamo stati molto compatti, abbiamo vinto i contrasti e ci siamo resi pericol ...