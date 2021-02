Situazione attività Etna in tempo reale con le webcam INGV il 17 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sta preoccupando e non poco l’attività dell’Etna in tempo reale dopo le forti esplosioni del pomeriggio di ieri e della notte appena trascorsa. Le webcam dell’Osservatorio Etneo sembrerebbero mettere in mostra in questa mattinata del 17 febbraio un graduale ritorno alla normalità ma è anche vero che le cose potrebbero cambiare repentinamente, L’INGV ossia l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato di prima mattina che durante la notte e all’alba del 17 febbraio la bocca orientale del Cratere di Sud-Est è stata ancora protagonista di una continua attività stromboliana. Dopo le ore 6, tuttavia si sono verificate solo delle sporadiche esplosioni esplosioni dal Cratere Voragine. Anche il tremore vulcanico si sarebbe ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sta preoccupando e non poco l’dell’indopo le forti esplosioni del pomeriggio di ieri e della notte appena trascorsa. Ledell’Osservatorio Etneo sembrerebbero mettere in mostra in questa mattinata del 17un graduale ritorno alla normalità ma è anche vero che le cose potrebbero cambiare repentinamente, L’ossia l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato di prima mattina che durante la notte e all’alba del 17la bocca orientale del Cratere di Sud-Est è stata ancora protagonista di una continuastromboliana. Dopo le ore 6, tuttavia si sono verificate solo delle sporadiche esplosioni esplosioni dal Cratere Voragine. Anche il tremore vulcanico si sarebbe ...

