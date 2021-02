Sindaco Roma, Raggi 'chiama' la base del M5s: 'Si voti su Rousseau la mia candidatura' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 'E' il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma . Basta ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 'E' il momento che laM5S si esprima sulla mia. Basta ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti ...

fabiospes1 : RT @RobertoLocate14: Ci hanno criticati per non aver scelto da subito un'alternativa alla Raggi, insinuando anche che, alla fine, l'avremmo… - AnnaMar74773335 : RT @GarauSilvana: Virginia Raggi e' il Sindaco di Roma e serve trasparenza e chiarezza da parte del @Mov5Stelle sulla sua candidatura. - _marlene1265 : RT @GarauSilvana: Virginia Raggi e' il Sindaco di Roma e serve trasparenza e chiarezza da parte del @Mov5Stelle sulla sua candidatura. - Cla___________ : @RettaroliS @virginiaraggi nelle periferie nessun sindaco ha mai lavorato (a parte, appunto, il limite ai 30km ovun… - AscariRossella : @Azione_it @CarloCalenda @Restart_Rai @RaiDue Ho letto che il PD non appoggerà Calenda come sindaco di Roma ?????? e mo? ???? -