Short track, Italia in raduno a Bormio prima dei Mondiali 2021. Martina Valcepina guida il gruppo azzurro, Arianna Fontana si prepara a Budapest (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Nazionale Italiana di Short track si prepara in vista dell'ultimo evento di questa stagione molto particolare per via del Covid-19. I Mondiali a Dordrecht, in Olanda, incombono (5-7 marzo) e gli azzurri sono a lavoro al Palaghiaccio di Bormio per l'ultimo raduno di preparazione. La compagine tricolore sarà sul ghiaccio valtellinese fino al 27 febbraio per arrivare nel migliore dei modi alla rassegna iridata. Sono quindi 21 gli atleti convocati per questo raduno e si tratta di: Chiara Betti (C.P. Pinè), Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.P. Pinè), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro)

