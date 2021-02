Serie C, tutti i risultati della 25a giornata di campionato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Serie C in campo per la 25a giornata di campionato, in un turno infrasettimanale molto interessante per le ricadute sulle varie classifiche. Ecco cosa è successo nei vari campi. La Serie C, peraltro, tornerà in campo già la prossima domenica. Girone A Juventus U23-Pro Vercelli 0-2 Marcatori: 3? Clemente, 66? Emmanuello Novara-Livorno 1-1 Marcatori: 37? Rossetti (N), 59? Buglio (L) Olbia-Piacenza 2-3 Marcatori: 35? Cadil (O), 54? Ragatzu (O), 72? Gonzi (P), 89? Corbari (P), 90’+7? Palma rig. (P) Giana Erminio-Pro Sesto posticipata Grosseto-Alessandria 1-1 Marcatori: 25? Sicurella (G), 51? Corazza (A) Lucchese-Pro Patria 1-2 Marcatori: 4? Nicco (P), 7? Brignoli (P), 64? Petrovic (L) Renate-Albinoleffe 0-2 Marcatori: 41? Giorgione, 45’+1? Manconi Lecco Pontedera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)C in campo per la 25adi, in un turno infrasettimanale molto interessante per le ricadute sulle varie classifiche. Ecco cosa è successo nei vari campi. LaC, peraltro, tornerà in campo già la prossima domenica. Girone A Juventus U23-Pro Vercelli 0-2 Marcatori: 3? Clemente, 66? Emmanuello Novara-Livorno 1-1 Marcatori: 37? Rossetti (N), 59? Buglio (L) Olbia-Piacenza 2-3 Marcatori: 35? Cadil (O), 54? Ragatzu (O), 72? Gonzi (P), 89? Corbari (P), 90’+7? Palma rig. (P) Giana Erminio-Pro Sesto posticipata Grosseto-Alessandria 1-1 Marcatori: 25? Sicurella (G), 51? Corazza (A) Lucchese-Pro Patria 1-2 Marcatori: 4? Nicco (P), 7? Brignoli (P), 64? Petrovic (L) Renate-Albinoleffe 0-2 Marcatori: 41? Giorgione, 45’+1? Manconi Lecco Pontedera ...

