Serie C | 25a giornata | “manita” della Ternana sul Catania | il Palermo avanza e tallona il Teramo Risultati e classifica

Venticinquesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Non fa più notizia la vittoria della Ternana che nel turno odierno ha asfaltato il Catania con il punteggio di 5-1: per gli umbri in gol Mammarella, Defendi, Paghera, Damian e Vantaggiato; per gli etnei aveva provato a riaprirla Sarao. Successo anche per il Palermo che supera 2-1 in trasferta la Turris e si riprende l'ottavo posto, grande protagonista Lorenzo Lucca autore di una doppietta. Il Teramo cede 3-1 in casa al Potenza, vittoria di misura (1-0) del Bisceglie sulla Viterbese; pari senza rete tra Virtus Francavilla e Paganese. Risultati: Cavese-Juve Stabia 1-2 (giocata martedì), Bisceglie-Viterbese 1-0, Teramo-Potenza 1-3, Ternana-Catania 5-1

