Serie C 2020/2021: la Ternana spazza via il Catania, il solito Lucca lancia il Palermo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Ternana prosegue la sua marcia verso la promozione travolgendo 5-1 il Catania nel match del Libero Liberati valevole per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021 grazie alle reti siglate da Mammarella, Paghera, Damian e Vantaggiato e all’autogol di Giosa. Successo esterno anche per il Palermo che stende 2-1 la Turris, decidono una doppietta di Lucca. Ternana-Catania RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa non perdono tempo ed iniziano con il botto, trovando la rete del vantaggio dopo neanche due minuti grazie ad un bolide mancino dalla distanza di Carlo Mammarella che non lascia alcuno scampo a Confente. Gli etnei, colpiti a freddo, non riescono a reagire ma, al contrario, soffrono le continue giocate dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laprosegue la sua marcia verso la promozione travolgendo 5-1 ilnel match del Libero Liberati valevole per la venticinquesima giornata del girone C digrazie alle reti siglate da Mammarella, Paghera, Damian e Vantaggiato e all’autogol di Giosa. Successo esterno anche per ilche stende 2-1 la Turris, decidono una doppietta diRIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa non perdono tempo ed iniziano con il botto, trovando la rete del vantaggio dopo neanche due minuti grazie ad un bolide mancino dalla distanza di Carlo Mammarella che non lascia alcuno scampo a Confente. Gli etnei, colpiti a freddo, non riescono a reagire ma, al contrario, soffrono le continue giocate dei ...

