Serie A, da Sky in arrivo i 130 milioni della sesta rata non versata del triennio 2018/2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sky pronta a versare i soldi della sesta rata dei diritti TV Sospiro di sollievo per le casse dei club di Serie A. La sentenza del tribunale di Milano ha infatti stabilito che Sky, dovrà versare i 130 milioni di euro della sesta rata dei diritti TV per il massimo campionato di calcio relativi al triennio in corso (2018/2021) e non versata a maggio. La stessa emittente satellitare, inoltre, ha comunicato che “prende atto della decisione di oggi con cui il Tribunale di Milano, nell’ambito di un passaggio procedurale, ha disposto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo richiesto dalla Lega Serie A per il pagamento della ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sky pronta a versare i soldidei diritti TV Sospiro di sollievo per le casse dei club diA. La sentenza del tribunale di Milano ha infatti stabilito che Sky, dovrà versare i 130di eurodei diritti TV per il massimo campionato di calcio relativi alin corso () e nona maggio. La stessa emittente satellitare, inoltre, ha comunicato che “prende attodecisione di oggi con cui il Tribunale di Milano, nell’ambito di un passaggio procedurale, ha disposto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo richiesto dalla LegaA per il pagamento...

capuanogio : ?? 9 club su 20 non si presentano e salta l'assemblea #SerieA per l'assegnazione dei #dirittitv. ?? Il Tribunale di… - tuttosport : #Dirittitv 2021-2024, #Sky non si arrende: la nuova mossa - ZZiliani : Tranquilla Ilaria. Così com’era immaginabile uno “Speciale Champions” su Sky senza di te (decisamente migliore, com… - giuseilgiglio : RT @Blackan25866069: @SerieA @TikTok_it Non cedete i diritti tv a DAZN è già penoso guardare 3 partite sul web o sul cell via internet,la p… - giuseilgiglio : RT @ZZiliani: Tranquilla Ilaria. Così com’era immaginabile uno “Speciale Champions” su Sky senza di te (decisamente migliore, come quello c… -