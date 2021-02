Sergio Contrini arrestato: l’ex assessore avrebbe derubato anziani e disabili (Di mercoledì 17 febbraio 2021) l’ex assessore del Comune di Pavia, Sergio Contrini, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di peculato aggravato e continuato. La Guardia di Finanza di Pavia ha dato comunicato dell’arresto dell’ex assessore comunale Sergio Contrini con l’accusa di peculato aggravato e continuato. Stando a quanto riferito dagli investigatori, sembrerebbe che l’ex assessore avrebbe L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)del Comune di Pavia,, è statodalla Guardia di Finanza con l’accusa di peculato aggravato e continuato. La Guardia di Finanza di Pavia ha dato comunicato dell’arresto delcomunalecon l’accusa di peculato aggravato e continuato. Stando a quanto riferito dagli investigatori, sembrerebbe cheL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

