“Sei stato il più grande!”. Lutto nel cinema italiano, l’attore aveva 75 anni: sconfitto da Covid (Di mercoledì 17 febbraio 2021) aveva dato la voce a Mel Gibson, John Travolta, Bruce Willis, Russel Crowe,Mickey Rourke e Topolino. Martedì 16 Claudio Sorrentino ha perso per sempre la sua. Il Covid lo ha portato via alle 20.10 a Villa Tiberia, nella capitale. 75 anni, giornalista e autore versatile, Sorrentino ha avuto molte vite. I suoi esordi erano stati da enfant prodige, notato a 5 anni mentre intonava una canzone di Roberto Murolo, divenne attore teatrale già a 6, recitando piece di Pirandello ed Eduardo. Per la tv aveva una forte passione iniziata partecipando a sceneggiati, film, miniserie, commedie e trasmissioni di intrattenimento. Lanciato da Corrado in Domenica In, era stato un volto televisivo con Blitz e Tandem. E poi autore di inchieste e programmi, tra i più noti: “Droga che fare?”. Divenuto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)dato la voce a Mel Gibson, John Travolta, Bruce Willis, Russel Crowe,Mickey Rourke e Topolino. Martedì 16 Claudio Sorrentino ha perso per sempre la sua. Illo ha portato via alle 20.10 a Villa Tiberia, nella capitale. 75, giornalista e autore versatile, Sorrentino ha avuto molte vite. I suoi esordi erano stati da enfant prodige, notato a 5mentre intonava una canzone di Roberto Murolo, divenne attore teatrale già a 6, recitando piece di Pirandello ed Eduardo. Per la tvuna forte passione iniziata partecipando a sceneggiati, film, miniserie, commedie e trasmissioni di intrattenimento. Lanciato da Corrado in Domenica In, eraun volto televisivo con Blitz e Tandem. E poi autore di inchieste e programmi, tra i più noti: “Droga che fare?”. Divenuto la ...

