Sei regioni verso il cambio colore da venerdì 19 febbraio: ecco quali (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La situazione epidemiologica in Italia peggiora a causa delle varianti del Covid: se dopo le festività natalizie l'Italia era prevalentemente gialla, ora potrebbe "trasformarsi" in arancione con 6 regioni che, dopo i nuovi dati attesi per venerdì 19 febbraio, potrebbero cambiare colore. Sarà il nuovo monitoraggio dell'Iss, che verrà presentato venerdì, quindi, a decretare i nuovi colori delle regioni. Secondo gli ultimi dati disponibili, relativi al monitoraggio del 12 febbraio, sono ben sei le regioni che avevano un Rt vicino all'1, la soglia che fa scattare il passaggio da giallo ad arancione. Se questi dati dovessero essere confermati, quindi, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte, che attualmente si ...

