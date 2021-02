Seattle | 90enne a piedi nella neve per dieci km per fare il vaccino anti Covid

MorosiSilvia : «Voglio vaccinarmi contro il Covid»: a 90 anni cammina 10 chilometri nella neve - Italia_Notizie : Seattle, 90enne percorre dieci chilometri a piedi nella neve per ricevere il vaccino anti-Covid -

Impossibile raggiungere il centro vaccinale, ma non per lei, temerariadi, che ha deciso di percorrere sei miglia a piedi (circa dieci km), nel ghiaccio, per non perdere la sua ...Fran Goldman, 90 anni , ex fisica in pensione, ha percorso quasi sei dieci a piedi, combattendo con i 25 centimetri di neve caduti a, per ottenere la prima dose del vaccino anti - Covid. Come ...Fran Goldman è andata in ospedale camminando nel ghiaccio per non perdere l'appuntamento: "Ho impiegato molto tempo per averlo" ...Il racconto di Fran Goldman: «La vera sfida è stata prendere l’appuntamento. Ne è valsa la pena. Ora potrò rivedere i miei nipoti dopo mesi di quarantena» ...