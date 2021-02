“Se ne è andato un grande uomo”: Vasco Rossi ricorda così il celebre fotografo delle star (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lutto per Vasco Rossi, che vede andarsene all’età di 62 anni Efrem Raimondi, il suo fotografo che nelle scorse ore è rimasto vittima di un improvviso attacco cardiaco. Raimondi si è distinto nella sua carriera per aver immortalato tanti altri divi dello spettacolo e dello sport. Tra i tanti fotografati anche Alex Zanardi, Riccardo Muti, Monica Bellucci, Giovanni Soldini e Giulio Andreotti. Anche se è stato Vasco Rossi ad averlo commemorato con particolare coinvolgimento, ovvero con un bellissimo post su Instagram, che ha commosso gli utenti del social network. Vasco Rossi ha scritto: “Se n’è andato un grande fotografo e un grande uomo. W Efrem Raimondi. W le sue ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lutto per, che vede andarsene all’età di 62 anni Efrem Raimondi, il suoche nelle scorse ore è rimasto vittima di un improvviso attacco cardiaco. Raimondi si è distinto nella sua carriera per aver immortalato tanti altri divi dello spettacolo e dello sport. Tra i tanti fotografati anche Alex Zanardi, Riccardo Muti, Monica Bellucci, Giovanni Soldini e Giulio Andreotti. Anche se è statoad averlo commemorato con particolare coinvolgimento, ovvero con un bellissimo post su Instagram, che ha commosso gli utenti del social network.ha scritto: “Se n’èune un. W Efrem Raimondi. W le sue ...

