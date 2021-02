Scuole, il neo ministro Bianchi pensa all’esame di maturità: come potrebbe cambiare (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il passaggio di consegne tra l’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ed il nuovo ministro Patrizio Bianchi, la scuola resta al centro del dibattito. Tema di grande interesse in queste ore è come si svolgerà per quest’anno l’esame di maturità. Il ministro Patrizio Bianchi sta pensando a un ritorno, assai gradito dagli studenti ma meno dagli insegnanti, della tesina multidisciplinare, niente scritti e formula immutata con Presidente esterno e docenti interni. L’annuncio del neo ministro all’Istruzione, come dichiarato a Repubblica, dovrebbe arrivare entro questa settimana. Era pronta, invece, sulla scrivania dell’Azzolina l’ordinanza per gli esami di maturità, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il passaggio di consegne tra l’exdell’Istruzione Lucia Azzolina ed il nuovoPatrizio, la scuola resta al centro del dibattito. Tema di grande interesse in queste ore èsi svolgerà per quest’anno l’esame di. IlPatriziostando a un ritorno, assai gradito dagli studenti ma meno dagli insegnanti, della tesina multidisciplinare, niente scritti e formula immutata con Presidente esterno e docenti interni. L’annuncio del neoall’Istruzione,dichiarato a Repubblica, dovrebbe arrivare entro questa settimana. Era pronta, invece, sulla scrivania dell’Azzolina l’ordinanza per gli esami di, ...

angelomurgia5 : Se hanno deciso di bloccare la riapertura di impianti sciistici, già adeguati con normative anti assembramento, mi… - PiramideRossa : RT @Asiablog_it: Non ci crederete ma un SENATORE della Repubblica (eletto democraticamente dagli #italiani) si è impegnato pubblicamente a… - AnnaFado : RT @Asiablog_it: Non ci crederete ma un SENATORE della Repubblica (eletto democraticamente dagli #italiani) si è impegnato pubblicamente a… - infoitinterno : Il neo Ministro accelera sull'apertura delle scuole: Miozzo contrario | ScuolaInforma - Sandro05005487 : Il neo ministro Bianchi è convinto: bisogna riaprire le scuole! Non come quella di prima, la Azzolina...ah no ? Lo diceva anche lei ? -