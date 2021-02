Scuole, aperture di pomeriggio e lezioni in estate: il calendario che ha in mente Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo discorso al Senato per la fiducia ha parlato più volte della scuola e della sua importanza, ritenendolo uno dei punti prioritari per la ripartenza. La scuola è una priorità e non basta la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, nel suo discorso al Senato per la fiducia ha parlato più volte della scuola e della sua importanza, ritenendolo uno dei punti prioritari per la ripartenza. La scuola è una priorità e non basta la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

unddubistschuld : @Ruffino_Lorenzo @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW Il valore di 50 era in estate definizione di hotspot ed ora… - claudiodinapoli : Italiani che si meravigliano della questione apertura/ chiusura impianti di #sci ,e non delle mezze aperture di osp… - Pietro33848385 : @orizzontescuola Controlli? Ma se il tracciamento è saltato e nelle scuole si assiste ad un balletto di aperture e… - matteo_1093 : @LucaBellinzona Ne abbiamo già parlato, se ricordo bene, e non ho cambiato idea. I contagi si sono verificati anche… - SuperFiammetta : @matteosalvinimi Non potremmo avere uno solo che,ufficialmente,ci dà le notizie sull'andamento della pandemia?E un… -