(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Siamo a un cortocircuito: sulle misure di prevenzione dell’infezione dovrebbero esprimersi i medici e i tecnici, non i presidi delle scuole. Stiamo andando veramente indietro come i gamberi, senza neanche avere domandato”. Risponde cosi’ Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, interpellato dall’agenzia Dire in merito ad una circolare

ilmattinodisici : Scuola. Bassetti: doppia mascherina? Studenti indossino bene chirurgica - Agenzia_Dire : L'infettivologo Matteo Bassetti risponde alla circolare dell'Anp Lazio, che invita gli alunni e i docenti ad indoss… - ilmetropolitan : ???? #Scuola. #Bassetti: #Doppiamascherina? Studenti indossino bene #chirurgica - reginafiordelis : @Ile2S @rvaudan2 @Barbara86764611 @AntonellaColoru @PieraBelfanti Conosce poco il mondo della scuola,altrimenti sap… - LaNinaCaravela : Non è che dopo Moratti e Bertolaso dobbiamo per forza iniziare a scalare... -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Bassetti

Dire

...circolare diffusa questa mattina dall'associazione nazionale dei dirigenti pubblici della(...ricorda quindi che 'come gruppo di esperti abbiamo suggerito di indossare negli ambienti ......circolare diffusa questa mattina dall'associazione nazionale dei dirigenti pubblici della(...ricorda quindi che 'come gruppo di esperti abbiamo suggerito di indossare negli ambienti ..."Siamo a un cortocircuito: sulle misure di prevenzione dell'infezione dovrebbero esprimersi i medici e i tecnici, non i presidi delle scuole.LEGGI ANCHE: Bassetti: “Doppia mascherina a scuola? Gli studenti indossino bene la chirurgica” “Ci sono delle indicazioni che non possono essere banalizzate dall’Associazione dei presidi, che ...