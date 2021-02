Sci alpino | tocca al Team Event L’Italia cerca un’altra medaglia nel parallelo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) E così, dopo i paralleli maschile e femminile (che ci ha regalato la splendidad’oro di Marta Bassino), oggi toccherà alprendere la scena ai Campionati Mondiali di sci2021 di Cortina d’Ampezzo. Prima del via ufficiale delle prove tecniche che andranno a chiudere il programma della manifestazione iridata che si sta disputando nella “Perla delle Dolomiti” vivremo lo spettacolo di questa prova che parte senza una Nazione favorita e, quindi, tantissima incertezza. Il regolamento di questa gara così particolare (che prenderà il via alle ore 12.15) è semplice: le squadre saranno composte da due donne e due uomini (più una riserva per ambo i sessi), e si sfideranno tra di loro in una sorta di tabellone tennistico. Un duello emozionante dietro l’altro andrà, quindi, a comporre il podio di questa ...