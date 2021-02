Sci alpino | rottura del legamento crociato per Lara Della Mea Stagione finita per l’azzurra

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Arrivano cattive notizie per l’Italia dai Mondiali di sciin corso in Italia, a Cortina: nel corso del team event, l’Italia agli ottavi ha affrontato e superato la Finlandia, ma purtroppo nel corsosfida è occorso un infortunio aMea, che appare abbastanza serio.stava affrontando Erika Pykalainen, quando è caduta ed è stata trasportata via dalla pista in toboga. A preoccupare, oltre alla dinamica, è stato anche l’urlo di dolore emesso dal. Si è subito pensato ad una distorsione al ginocchio sinistro. Dopo gli accertamenti del caso, purtroppo, c’è stato il responso che si temeva:deldel ginocchio sinistro, che verrà operato nei prossimi giorni, e ...

Coninews : GIOIA TRICOLORE ?????? Con il successo nel parallelo di #Cortina2021 Marta #Bassino riporta dopo 24 anni l'Italia de… - Eurosport_IT : La nostra campionessa!???????? ??? Il video della vittoria di Marta Bassino: - Gazzetta_it : #Cortina 2021, gigante parallelo: #MartaBassino è d’oro! - DirTecno : RT @GDF: Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'#Italia durante il… - Gazzetta_it : Il d.t. dello snowboard e il caos del parallelo nello sci ai #Mondiali di #Cortina: “Perché non ci hanno copiato?”… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Samira Zargari , la head coach della squadra iraniana femminile di, non ha potuto accompagnare le sue atlete ai Mondiali di Cortina perché il marito le ha proibito di lasciare il Paese, ciò che gli è consentito dalla legge vigente nella Repubblica islamica.Stagione finita per Lara Della Mea: la sfortunata azzurra si è fatta male durante il team event dei Mondiali di Cortina e non la vedremo in pista prima della ripresa autunnale. Già da subito si era ...Scommesse Sport Invernali: sci alpino, quote e consigli sul Mondiali a Cortina con la discesa libera del 14 febbraio 2021.L'Italia è uscita ai quarti di finale del Team Event dei Mondiali di sci alpino, battuta per 1-3 dalla Germania. Agli ottavi gli azzurri avevano superato la Finlandia. La Germania ha poi conquistato i ...