Sci alpino | Delago | “Sono contenta di aver fatto un punto”; De Aliprandini | “Buone sensazioni ieri e oggi”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Italia è uscita ai quarti di finale del Team Event dei Mondiali di sci, battuta per 1-3 dalla Germania. Agli ottavi gli azzurri avevano superato la Finlandia, ma era giunto l’infortunio di Lara Della Mea. Non è sceso in pista Riccardo Tonetti, mentre i quattro azzurri che hanno affrontato i tedeschi hanno parlato ai microfoni di RaiSport. Laura Pirovano: “Un po’ di rammarico, speravo di poter fare meglio nonostante fossi sulla pista blu. Mancava un maschietto, se avesse vinto uno di loro le cose sarebbero cambiate“. Nadia: “Mi spiace per Lara, purtroppo è andata così.scesa e non ho avuto, madiun“. Luca De: “Contro la ...

Comincia nel peggiore dei modi il Team Event dell Italia ai Mondiali di Cortina. La squadra azzurra debuttava agli ottavi contro la Finlandia e nella prima run della sfida, Lara Della Mea è caduta ... Brutte notizie per Lara Della Mea dal Parallelo a squadre dei Mondiali di sci di Cortina. La tarvisiana a metà del tracciato è caduta infortunandosi. Le urla di dolore della sfortunata campionessa si sono sentite distintamente al parterre e in tv.