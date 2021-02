Sanremo, Renga “Canto la speranza al festival della ripartenza” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “E’ una canzone di speranza e di felicità”.Parola di Francesco Renga, collegato da casa in streaming, per la presentazione della canzone “Quando trovo te” con cui è in gara fra i big al prossimo festival di Sanremo.E’ la nona partecipazione di Renga a Sanremo.“Il mio stato d’animo non è mutato – sottolinea – Ritorno a fare il mio lavoro in un periodo assurdo con il covid, tragico sì ma non toglie nulla al valore simbolico di questo Sanremo”.“La normalità raccontata da questa canzone è l’esplosione di un ritorno sinonimo di felicità. Si può partire da quello che si è vissuto e si sta vivendo, tormento e frustrazione”. “Sono ottimista per il futuro e la canzone parla di una felicità, anche nel ritmo, non è una ballad – ha aggiunto – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “E’ una canzone die di felicità”.Parola di Francesco, collegato da casa in streaming, per la presentazionecanzone “Quando trovo te” con cui è in gara fra i big al prossimodi.E’ la nona partecipazione di.“Il mio stato d’animo non è mutato – sottolinea – Ritorno a fare il mio lavoro in un periodo assurdo con il covid, tragico sì ma non toglie nulla al valore simbolico di questo”.“La normalità raccontata da questa canzone è l’esplosione di un ritorno sinonimo di felicità. Si può partire da quello che si è vissuto e si sta vivendo, tormento e frustrazione”. “Sono ottimista per il futuro e la canzone parla di una felicità, anche nel ritmo, non è una ballad – ha aggiunto – ...

