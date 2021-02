Sanremo 2021 | tutti i super ospiti di questa edizione | da Naomi Campbell a Ibrahimovi?

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lavori in corso per la 71°del Festival di, che si terrà dal 2 al 6 marzoe verrà trasmessa su Rai 1 per cinque serate a partire dalle 20.35. Come ogni anno è già aria di Festival, stavolta uno dei più discussi e più difficili, con una sfida anomala di fronte a sé: quella di fare un grande show a prova di Covid, sui fonti. Vediamo come saranno strutturate e articolate le 5 grandi serate e, soprattutto, quali saranno glidella kermesse. Alcuni già ufficializzati, altri ancora vociferati e poi, come da tradizione, ci aspettiamo anche le ultime guest stars a sorpresa.italiani Tantissimi gliitaliani ufficializzati, vera punta di diamante di questo71. Come confermato dallo stesso Amadeus, sarà ...