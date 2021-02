Sanremo 2021 | perché Amadeus si chiama così e qual è il suo vero nome?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)è alle porte e prima di seguire le cinque serata cerchiamo di capire il perchè il presentatore abbia questoe sia quello. foto facebookSta per tornare il Festival della canzone italiana che nonostante i tanti problemi e le polemiche che si sono susseguite è stato ufficializzato per le giornate di Marzo che vanno dal 2 al 6. Per la prima volta quest’anno la kermesse è slittata di un mese. Ad ogni modo, anche se senza pubblico e con tutte le regole da seguire per la pandemia, pare proprio chesia a lavoro da tempo per rendere il tutto più bello dello scorso anno, con la speranza di raddoppiare anche gli ascolti, il tutto con il supporto di Fiorello e non solo. Prima di arrivare alle cinque serate di rito, però, cerchiamo di capire ...