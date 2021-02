Sanremo 2021, gli ospiti sul palco del Festival: grandi nomi internazionali (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sanremo 2021, rivelati gli ospiti delle cinque serate del Festival: nomi inaspettati dal panorama internazionale. Sanremo 2021, rivelati gli ospiti delle serate del Festival: ci saranno moltissimi nomi internazionali del mondo dello spettacolo, scopriamo quali. Ormai la kermesse è in dirittura di arrivo, quest’anno inizierà in ritardo, andando in onda dal 2 al 6 marzo, Leggi su youmovies (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., rivelati glidelle cinque serate delinaspettati dal panorama internazionale., rivelati glidelle serate del: ci saranno moltissimidel mondo dello spettacolo, scopriamo quali. Ormai la kermesse è in dirittura di arrivo, quest’anno inizierà in ritardo, andando in onda dal 2 al 6 marzo,

Corriere : Alessia Bonari, l’infermiera simbolo del Covid ospite a Sanremo 2021. I nomi - IlContiAndrea : Ad un primo ascolto dei brani di #Sanremo2021 ecco le prime impressioni. Almeno 4 sono favorite ma ce n’è una... E… - OndeFunky : Quest'anno mi sono divertita a dare i voti, anche se è stato molto difficile. Solo un 10, ma leggendo capirete il p… - MontiFrancy82 : #SANREMO2021 – @RengaOfficial è in gara con il brano “Quando trovo te”: “Credo non solo nell’oblio salvifico ma anc… - MontiFrancy82 : #SANREMO2021 – Intervista con @OriettaBerti in gara con il brano “Quando ti sei innamorato”: “Racconta la storia d… -