San Leonardo, il recupero di un’altra Villa Romana (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Splendida immagine della ‘Villa Romana di San Leonardo’ diffusa, mercoledì, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. In particolare, si vede ciò che è stato recuperato dell’area della fornace nel giardino-ninfeo della Villa. Una fondamentale testimonianza Romana che arricchisce il patrimonio archeologico di una comunità che, come dimostrano gli altri siti, affonda le sue più antiche radici nel mondo etrusco (Fratte e Pontecagnano Faiano) e della Magna Grecia (Paestum). Di recente la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino aveva mostrato il recupero di una importante domus Romana nel centro storico di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Splendida immagine della ‘di San’ diffusa, mercoledì, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. In particolare, si vede ciò che è stato recuperato dell’area della fornace nel giardino-ninfeo della. Una fondamentale testimonianzache arricchisce il patrimonio archeologico di una comunità che, come dimostrano gli altri siti, affonda le sue più antiche radici nel mondo etrusco (Fratte e Pontecagnano Faiano) e della Magna Grecia (Paestum). Di recente la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino aveva mostrato ildi una importante domusnel centro storico di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

poliziadistato : In corso a Crotone un'operazione della #PoliziadiStato con #Sco, #squadremobili di varie province e Reparti contro… - RomagnaSport : - MetalofMaster : Bona die a totu sor Condaghes prus antigos suni de-e is secoli XI e XII. Fra sor varusu Condaxi et registrum archiv… - espressione24 : L'AQUILA - Si è riunito, questa mattina, nella modalità di videoconferenza il Consiglio della Provincia dell’Aquila… - radiolaquila1 : La Provincia dell’Aquila acquisisce la strada “San Leonardo” dal comune di San Pio delle Camere L'AQUILA... -